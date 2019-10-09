Çavuşoğlu'ndan harekat açıklaması: Uluslararası hukuk gereğince icra ediliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’nin kuzeyinde başlatılan ‘güvenli bölge’ harekatına ilişkin, 'Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyine bugün başlatılan harekata ilişkin "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı’nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı'yla bölge teröristlerden temizlenecek, Suriye’nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü teminat altına alınacak, göçmenler güvenli bir şekilde evlerine dönebilecek, bölgeye barış ve huzur gelecektir. Rabbim şanlı ordumuzu muzaffer eylesin" paylaşımında bulundu.