Çavuşoğlu’ndan 'güvenli bölge' açıklaması: Tatmin olmadık

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ‘güvenli bölge’ planı hakkında ABD ile ‘gelinen noktadan tatmin olmadık’larını söyledi. Çavuşoğlu ‘ABD ile anlaşamazsak terör örgütlerini temizleriz’ dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’nin kuzeyinde “güvenli bölge” konusunda ABD ile yapılan görüşmelere ilişkin “Gelinen noktadan biz tatmin olmadık” dedi.

Çavuşoğlu New York’ta düzenlenen basın toplantısında “Amerikalılara bunu açıkça söyledik. Bu oyalama devam ederse kendi başımızın çaresine bakarız diyoruz. ABD ile anlaşamazsak terör örgütlerini temizleriz” diye konuştu.

Çavuşoğlu Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin de “Geçen seneden bu seneye fark şu: Rapor açıklandı. Veliaht Prensin bu konuda sorumluluğu kabul etmesi önemli ama bu sorumluluğun yerine getirilmesi gerekiyor. Nasıl yapıldığını Suudi Arabistan daha önce itiraf etti. Bu cinayeti işleyenlerin yargı önünde hesap vermesi gerekiyor” dedi.