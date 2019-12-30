Çavuşoğlu'ndan CHP'ye 'tezkere' ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Merkezi'ne Libya tezkeresini görüşmek için ziyarette bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresini görüşmek üzere CHP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek olan Bakan Çavuşoğlu, Libya'ya tezkere ile asker göndermek için destek isteyecek.

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumurbaşkanı Erdoğan, Meclis açıldığında Libya'ya asker göndermek için tezkereyi gündeme alacaklarını belirterek, "Asker gönderecek misiniz?' diye soruyorlar. Biz de ne diyoruz, davet edildiğimiz yere gideriz, şu anda da böyle bir davet olduğu üzere icabet ederiz. Çünkü bizim kardeşlik bağlarımız çok farklı. İnşallah Meclis açılır açılmaz asker gönderme tezkeresini Meclis'e sunacağız. Meclisimizin de onaylamasıyla Libya'daki meşru yönetime çok daha etkin bir şekilde destek verme imkânına kavuşacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu tezkere gündemine ilişkin, "Askerlerimizin şehit olmasını, kanlarının Libya çöllerine akmasını doğru bulmuyorum, kabul etmiyorum. Yazıktır günahtır bu memlekete" demişti.