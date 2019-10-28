Çavuşoğlu’ndan Bağdadi açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu IŞİD lideri Bağdadi’nin ABD operasyonuyla öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada ‘Türkiye burada hareket etmiştir. Öncesinde bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunulmuştur’ dedi.

IŞİD lideri Bağdadi’nin ABD operasyonuyla öldürülmesinde Türkiye’nin rolüne ilişkin kuşkulu yorumlar yapılırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Türkiye burada hareket etmiştir. Öncesinde bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunulmuştur’ dedi.

Çavuşoğlu "Milli Savunma Bakanlığımız da Trump’ın konuşmasından önce bu konudaki işbirliğimizle ilgili açıklama yaptı. Terörle mücadele anlayışımız çerçevesinde, ayrıca müttefiklik ve strateji işbirliği ruhuyla Türkiye burada hareket etmiştir. Öncesinde bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunulmuştur. Zaten detaylarıyla ilgili açıklamayı da Milli Savunma Bakanlığımız ve istihbaratımız yapıyor. Dolayısıyla Trump Türkiye’ye teşekkür etmiştir" diye konuştu.



YPG’lilerin IŞİD’lileri para karşılığı bıraktıklarına ilişkin duyum aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu “Bir terör örgütünden de başka bir şey gelmez. Yeri geldiği zaman birbirlerine silah satan, petrol alışverişi yapan terör örgütüydü. Yine Rakka’da YPG’lilerin DEAŞ’lı teröristleri otobüslere bindirerek serbest bıraktığını hatırlayacaksınız. Dediğim gibi Türkiye, ABD burada bu anlamda da Bağdadi’nin etkisiz hale getirilmesinde işbirliği içinde olmuştur" dedi.

‘ARA VERDİK DEMEK HİÇBİR ŞEY YAPMAYACAĞIMIZ ANLAMINA GELMEZ’

Çavuşoğlu ABD ile varılan anlaşma doğrultusunda harekata "ara" verilen dönemde "eğer çıkmayan biri varsa, taciz olursa Türkiye’nin onları vurma hakkı vardır" dediklerini belirterek "Tek tük çıkmadıklarını görüyoruz, bir şehidimiz de var. Buralardan çıkmayanları etkisiz hale getireceğiz" diye konuştu.

Çavuşoğlu "Aynı anlamda Rusya ile yaptığımız mutabakatta da 150 saat sonunda YPG’liler çekilmezse 444 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinliğe çekilmezse Türkiye buradan teröristleri temizler. Ara verdik demek burada kalan teröristler hakkında hiçbir şey yapmayacağız anlamına gelmez. Zaten sahada biz varız, askerimiz orada, geri çekilme yok. Varsa kalıntıları temizleriz. Geri bıraktıkları silahlar, mayınları temizleme çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

RUSYA'DAN ASKERİ HEYET GELİYOR

Çavuşoğlu "Çekilenlerle de var, rejim unsurları ve Rusya da böyle söylüyor. Ama tamamen çekildiklerini söylemek mümkün değil. Bu konuda da zaten askerlerimiz arasında temas var. Rusya’dan da bir askeri heyet Türkiye’ye geliyor. Hem bu çekilme konusunda son durum nedir bunu ele alacaklar hem de 10 kilometrelik derinlikte devriyeler nasıl olacak bunları görüşmek için askeri heyet geliyor” diye konuştu.