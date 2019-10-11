Çavuşoğlu'ndan ABD'li senatöre: İki yüzlü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını savunan ABD'li Senatör Graham'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin 'kimin iki yüzlü olduğunu herkes çok açık ve net bir şekilde görüyor' dedi.