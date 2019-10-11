Çavuşoğlu'ndan ABD'li senatöre: İki yüzlü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li Senatör Graham'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 22 Eylül'de yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, "Bizlere görüşmede dedi ki, 'PYD ile PKK aynıdır. Bunu herkes biliyor. Ancak gel gör ki Kongre'de bunu anlayabilen çok az kişi var'. Şimdi de çıkmış terör örgütünü savunuyor. Kimin iki yüzlü olduğunu herkes çok açık ve net bir şekilde görüyor" dedi.
Süreci mutabakatla ilerletmeyi istediklerini belirten Çavuşoğlu, "Sahadaki gerçeklerle kararımızı aldık. Sabrettik, ama sonunda kendimiz adım attık" diye konuştu.