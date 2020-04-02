Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Yurtdışında vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 124'e çıktı' dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün tarihinde ilk kez video konferans yöntemiyle düzenlenen ve kendisinin de katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Öncelikli gündem maddesinin Kovid-19'la mücadelede olduğu belirtilen toplantıda NATO Dışişleri Bakanları, Kovid-19 bağlamında askeri desteği koordine etmesi için Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters'ı görevlendirdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Nisan ortasında Kovid-19 salgınının uzun vadeli etkilerini görüşmek için video konferans yoluyla Savunma Bakanları Toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.
Çavuşoğlu toplantının ardından şunları söyledi:
- Toplam 50'den fazla ülkeden 20 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. Halen yurt dışında bulunan vatandaşlarımız var ve buraya gelmek istiyorlar. Temsilciliklere başvurabilirler.
- 7 milyon vatandaşımızın hepsini getirmemiz mümkün değil. Onlara da gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. ihtiyaçları olduğunda onların yanındayız.
- Ülkemizde bulunan bin 700'den fazla Cezayir vatandaşını yarından itibaren ülkelerine göndermeye çalışacağız. Cezayir'deki bin 200 vatandaşımızı getireceğiz.
- Bugüne kadar 94 ülke bizden yardım talebinde bulundu.
- Maalesef yurtdışında da vatandaşlarımız vefat etti. Bu sayı 124'e çıktı.
- TIR şoförlerinin sorunlarını aşmak için çalışıyoruz.