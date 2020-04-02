Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Yurtdışında vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 124'e çıktı' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün tarihinde ilk kez video konferans yöntemiyle düzenlenen ve kendisinin de katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öncelikli gündem maddesinin Kovid-19'la mücadelede olduğu belirtilen toplantıda NATO Dışişleri Bakanları, Kovid-19 bağlamında askeri desteği koordine etmesi için Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters'ı görevlendirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Nisan ortasında Kovid-19 salgınının uzun vadeli etkilerini görüşmek için video konferans yoluyla Savunma Bakanları Toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Çavuşoğlu toplantının ardından şunları söyledi: