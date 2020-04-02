Çavuşoğlu: Yurtdışında vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 124'e çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Yurtdışında vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 124'e çıktı' dedi.
Perşembe, 02 Nisan 2020 20:23

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün tarihinde ilk kez video konferans yöntemiyle düzenlenen ve kendisinin de katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öncelikli gündem maddesinin Kovid-19'la mücadelede olduğu belirtilen toplantıda NATO Dışişleri Bakanları, Kovid-19 bağlamında askeri desteği koordine etmesi için Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters'ı görevlendirdi. 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Nisan ortasında Kovid-19 salgınının uzun vadeli etkilerini görüşmek için video konferans yoluyla Savunma Bakanları Toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Çavuşoğlu toplantının ardından şunları söyledi: 

  • Toplam 50'den fazla ülkeden 20 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. Halen yurt dışında bulunan vatandaşlarımız var ve buraya gelmek istiyorlar. Temsilciliklere başvurabilirler. 
  • 7 milyon vatandaşımızın hepsini getirmemiz mümkün değil. Onlara da gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. ihtiyaçları olduğunda onların yanındayız. 
  • Ülkemizde bulunan bin 700'den fazla Cezayir vatandaşını yarından itibaren ülkelerine göndermeye çalışacağız. Cezayir'deki bin 200 vatandaşımızı getireceğiz. 
  • Bugüne kadar 94 ülke bizden yardım talebinde bulundu.
  • Maalesef yurtdışında da vatandaşlarımız vefat etti. Bu sayı 124'e çıktı.
  • TIR şoförlerinin sorunlarını aşmak için çalışıyoruz.

 