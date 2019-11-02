Çavuşoğlu: Tel Abyad'daki saldırı YPG'ye kol kanat gerenlere ibret olsun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tel Abyad'daki saldırıya ilişkin, 'YPG'ye kol kanat geren, onu masum gösterenlere ibret olsun' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tel Abyad'daki saldırıya ilişkin, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, "Tel Abyad'da onlarca masumu hedef alan saldırı, terör örgütü YPG'ye kol kanat geren, onu masum gösterenlere ibret olsun. Bu hain saldırı, Barış Pınarı Harekatı'nın ne kadar doğru ve yerinde olduğunun en büyük göstergesidir."