Çavuşoğlu: Rusya'nın Hafter'i ikna etmesini bekliyoruz, Hafter'i yok saymıyoruz ama...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da ateşkes gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Rus dostlarımızdan beklentimiz, söz verdikleri gibi Hafter'i bu konuda ikna etmeleri' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

- Bu gece itibarıyla ateşkesin sağlanması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çağrıda bulunmuştu.

- Türkiye olarak biz tek meşru yönetim olan Sarrac yönetiminin bu çağrıya destek vermeleri konusunda ikna edecektik, Rusya tarafı da Hafter'i ikna edecekti. Biz üzerimize düşeni yaptık Trablusl ile iletişime geçtik ve o akşam Sarraj yönetimi ortak açıklamayı desteklediklerini vurgulayan açıklamalar yaptı. Ancak Hafter'den böyle açıklamalar gelmedi, tam tersi açıklamalar geldi. Rus dostlarımızdan beklentimiz, söz verdikleri gibi Hafter'i bu konuda ikna etmeleri.

- Ancak bölgede bunu bozmaya çalışan komşu ülkeler de var. Fransa özellikle kendisinin içerisinde olmadığı her çabayı baltalamak için çaba sarf ediyor. Bugün Libya'daki durumun sorumlularından bir tanesi Fransa. Şimdi ise meşru olmayan yönetime her türlü desteği vererek Libya'da kaosun devam etmesine destek olan yine Fransa.

- Umarım Rusya Hafter'i ikna eder ve Hafter de bu çağrıya destek verir.

- Libya'da Hafter'i yok saymıyoruz. Hafter de bir aktör ama meşrutiyeti yok.