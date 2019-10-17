Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Rusya, Şam ve Ankara arasında mesajları iletiyor. Eğer Rusya YPG unsurlarını Suriye ordusu eşliğinde bölgeden çıkartırsa buna karşı çıkmayız' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BBC'de yayımlanan HARDTalk programında açıklamlarda bulundu.

Rusya'nın kendilerine, "PKK veya YPG'nin sınırın karşı tarafında olmayacağı sözü verdiğini" söyleyen Çavuşoğlu, Rusya'nın Şam ve Ankara arasındaki mesajları da ilettiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Eğer Rusya YPG unsurlarını Suriye ordusu eşliğinde bölgeden çıkartırsa buna karşı çıkmayız" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeyi birleştiremeyeceğini düşündüklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Astana süreci garantörü olarak diğer taraflarla da görüşüyoruz. Rusya ve İran rejimin garantörü, biz ise muhalefetin garantörüyüz. Anayasa Komitesinin Cenevre'de çalışmalarına başlaması çok önemli" diye konuştu.