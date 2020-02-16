Çavuşoğlu: Lavrov'a İdlib'de kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile yaptığı görüşmede, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de kalıcı ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söylediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nın ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Lavrov ile Münih'te yaptığı görüşmeye dair, "İdlib'de saldırganlığın durması ve artık kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik" dedi.

Dışişleri Bakanı, İdlib'deki durumla ilgili olarak Türk ve Rus heyetlerin yarın Moskova'da görüşmeler yapacağını da sözlerine ekledi.

Soçi Anlaşması kapsamında İdlib'de gözlem noktaları bulunan Türkiye de son haftalarda buraya yönelik askeri yığınağına hız verdi.

Suriye ordusunun son iki hafta içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı hedeflere yönelik saldırısında biri sivil, 14 kişi yaşamını yitirdi.