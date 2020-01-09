Çavuşoğlu: Irak dış güçlerin çatışma alanı olmamalı

Irak’ı ziyaretinde konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ‘Biz Irak’ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz’ dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak’ta Başbakan Adil Abdulmehdi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu “Vermek istediğimiz mesaj şudur ki, Irak yalnız değildir ve Irak ile birlikte bu zor günleri aşmak için beraber çalışacağız" dedi.

"Biz Irak'ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz” diyen Çavuşoğlu, herkesin Irak’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyması gerektiğini belirtti.

Dün ABD ve İran’dan gelen “göreceli olarak sağduyulu” açıklamaları olumlu karşıladıklarını belirten Çavuşoğlu “ Ama gerginliğin tamamen ortadan kalkması için çalışmaya devam etmemiz lazım” dedi.

Çavuşoğlu “Tabii ki Irak'ın istikrarı, huzuru, barışı, bizim için de çok önemlidir. Bu yüzden biz bundan sonra yine Irak'ın istikrarına, terörle mücadelesine ve barışına katkı sağlayacağız” diye konuştu.

Irak’ın “yeniden inşası”nın Türkiye sermayesi açısından önemi de Çavuşoğlu'nun gündemindeydi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Şu zor günlerde bile, bir taraftan sorunları aşmak için çaba sarf ederken, diğer taraftan Irak'ın yeniden inşası ve kalkınması için birlikte çalışmamızın gerektiğinin farkındayız“ diye konuştu.

Çavuşoğlu "Türkiye’nin Kuveyt konferansında beş milyar dolar kredi taahhüdünde bulunduk ve bu krediyi Irak’ta gerçekleştirilecek önemli projelerde kullanacağız. Bugün hangi projelere öncelik vermemiz gerektiğini değerlendirdik. Önümüzdeki süreçte bunların hayata geçmesi konusunda da birlikte çalışacağız" dedi.