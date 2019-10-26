Çavuşoğlu ile Maas'tan ortak basın toplantısı: 'Aramızda ciddi görüş ayrılıkları var'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'ye ziyarette bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi. Maas, "Aramızda önemli görüş ayrılıkları var. Ciddi bir diyaloğa ihtiyacımız var" dedi. Çavuşoğlu ise, "Almaya'dan beklentimiz aramızdaki müttefiklik hukukuna uygun davranmasıdır" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye ziyarette bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Almanya ile güçlü ilişkilerimiz var. Beklentimiz, aramızdaki müttefiklik hukukuna uygun davranmasıdır" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimize değinme imkanı bulduk. Güçlü bağlarımız var. İlişkilerimizi birçok alanda Almanya ile götürme arzusu içerisinde olduk. Bundan sonra bahsettiğimiz tüm konularda Almanya ile yakın ilişki içerisinde olma talebindeyiz" dedi.

"İş birliklerine açık bir ülkeyiz" diyen Çavuşoğlu, "Dayanışma içinde olmamız lazım. Yeter ki yanlış anlaşılmalara mahal vermeyelim" ifadelerini kullandı.

'ARAMIZDA ÖNEMLİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR'

Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise, açıklamasında "Avrupa Birliği'nin tutumu Türkiye'nini harekâtıyla ilgili siz de biliyorsunuz. Bunları tekrar ele aldık. Aramızda önemli görüş ayrılıkları var. Ciddi bir diyaloğa ihtiyacımız var. Biz bu diyalogu sürdürmek istiyoruz. Bölgede ortak sorumluluğumuz var. Türkiye'nin AB ile ilişkisi açısında ortak sorumluluklarımız var. NATO'daki müttefikliğimiz açısında da bu diyaloğumuz önemli. Şu anda bu savaşın fazlasıyla uzun sürdüğünü görüyoruz. Yine korkunç bir savaşın yaşanıp insanların acı çekmesini istemiyoruz. Bunun için hepimizin sorumluluğu var" dedi.

Maas, şöyle konuştu:

"Federal parlamento birkaç önce hükûmetin görevini uzattı. Şimdi zorla elde edilen bu başarıların tehlikeye atılmaması için çabalamalıyız. Çünkü IŞİD ile mücadele henüz sona ermiş değiliz. Ateşkesin sürmesi ve uzatılması çok önemli. Memnuniyetle karşılıyorum ki Türkiye belli koşulların yerine getirilmesi konusunda bu hususu ilerleteceği yönünde mesaj aldı. Oraya geri dönmek isteyen insanların çıkarları açısından bunu mümkün kılması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ele aldığımız diğer bir konu ise, Soçi'de yapılan anlaşma temelinde Türk güçlerinin Kuzey Suriye'de kalıcı bir varlığı olmaması ve geçici bir statüko olarak değerlendirilmesini de konuşup teyit ettik. Biz bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye'nin siyasi geleceği de konularımız arasındaydı."

"Burada uluslararası insani yardım kuruluşlarının buraya ulaşması önemli" ifadelerini kullanan Maas, "Görüşmelerimizde Türk tarafından teyit edildi. Burada sadece gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönemleri konusunda teyidinizi aldım. Burada tabii ki şeffaf bir sürecin gerçekleşmesi konusunda anlaşmaya vardık. Yapıcı bir görüşme sürdürdük. Somut ve acil konular üzerinde ve üzerinde anlaşmaya vardığımız birçok konunun. Bu diyaloğa girmiş olmayı çok önemsiyorum" dedi.