Çavuşoğlu: Dünyanın en büyük iki ülkesi harekatın meşruiyetini kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türkiye 5 gün içinde 2 önemli güçle anlaşma sağladı. Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatının meşruiyetini kabullenmiştir' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Soçi'de yapılan Suriye mutabakatına ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'nin beş gün içinde iki önemli güçle anlaşma sağladığını belirten Çavuşoğlu, "Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatının meşruiyetini kabullenmiştir" dedi.

Çavuşoğlu, "Harekat sahasında herhangi bir terörist unsur karşımıza çıkarsa onları etkisiz hale getiririz. YPG/PKK'lı teröristlerin Ayn El Arap ve Kamışlı dahil Türkiye sınırından 30 kilometre güneye çıkarılacak" diye konuştu.

Suriye hükümetiyle doğrudan bir temasları olmadığını, istihbari temas olabileceğini açıklayan Çavuşoğlu, Suriye'nin Adana mutabakatını uygulama kapasitesi olmadığını öne sürdü.