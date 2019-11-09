Çavuşoğlu: Bölgenin istikrarı için girişimci ve insani bir dış politika izledik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya’da yaptığı konuşmada dış politikada girişimci ve insani yaklaşım sergilediklerini söyledi. Bakan, ‘Güya 'Biz Kürtlere saldırdık' diye başka yollardan terörle mücadelemizi zayıflatmak, bizi baskı altında tutmak için birçok saçma sapan propagandalara tevessül ettiler ama biz yaptığımızdan emindik.’ dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKP İl Dış İlişkiler Başkanları Akdeniz Bölge Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısında dönem başkanlığını Tacikistan'dan devraldığını söyledi.

D8'in dönem başkanlığını ve Asya İşbirliği Diyaloğu'nun dönem başkanlığını yürüttüklerini söyleyen Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatının dönem başkanlığını da 3 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'a devrettiklerini hatırlattı.

Çavuşoğlu, aldıkları bu uluslarası görevlere dair, bölgenin istikrarı için girişimci ve insani bir dış politika izlediklerini söyledi.

‘AFRİKA’YA SÖMÜRGECİ ANLAYIŞLA GİTMEDİK’

"Bizim dış politikamız sadece bölgeyle sınırlı değil. Neden? Çünkü biz artık kabuğunu kırmış devlet ve milletiz. Dünyanın her yerinde söz sahibi olmak istiyoruz, yer edinmek istiyoruz. Biz, kimileri gibi Afrika'ya ve diğer yerlere sömürgeci anlayışla gitmedik, gitmeyeceğiz. Karşılıklı yarar anlayışıyla tüm dünyaya açılıyoruz.” diyen Dışişleri Bakanı, Fransa Cumhurbakanı Emmanuel Macron’un NATO’ya yönelik sözlerine ithafen, “İşte ittifaklar çatırdamaya başladı. Macron'un artık NATO ile ilgili 'Beyin ölümü gerçekleşmiş bir örgüt' demesi, onların açısından boşuna bir tabir değildir. Amerika gibi bir ülkenin Avrupa Birliğine (AB) karşı uyguladığı tek taraflı politikalar, ticaret savaşları... Tek kutuplu bir dünya olmaya çalışırken Batı, artık yeni yeni ülkeler ortaya çıkıyor.” dedi.

ÇAVUŞOĞLU: AVRUPA DÜŞÜŞTE, EKONOMİNİN GÜCÜ DOĞUYA KAYIYOR

“Ekonominin gücü Asya'ya doğru kayıyor. Avrupa düşüşte, Asya ise yükselişte. Geçmişte cazibe merkezi olan AB'nin ya da Avrupa'nın önemi azalmaya başladı.” diyen Çavuşoğlu, AB ya da Avrupa karşıtlığı sergilemediklerini söyledi. Türkiyenin de Avrupa'nın bir parçası olduğunu söyleyen Bakan, “Avrupa kıtası ekonomik olarak ne kadar gelişirse bu bizim de yararımıza. Çünkü biz de parçasıyız ama Avrupa, kendi hataları yüzünden düşüşte" dedi.

'SURİYELİLERE 40 MİLYAR DOLAR HARCADIK'

Çavuşoğlu, “dünyada Türkiye'ye yakışanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde inisiyatif almak” olduğunu söyledi ve dış politikada girişimci ve insani yaklaşım sergilediklerini iddia etti.

Yaklaşık 9 yıldır 4 milyon Suriyelinin Türkiye’de bulunduğunu söyleyen Bakan, “Bunun milletimiz ve ülkemiz için bir külfet olduğunu da görüyoruz. Yer yer sosyal sorunlar yarattığını da görüyoruz ama maalesef seçim zamanında iki fazla oy almak için bunu suistimal eden, insanlıktan nasibini almamışları da görüyoruz. Buna rağmen Türk milleti bu kadar insana ev sahipliği yaptı. Vatanını, toprağını ve gönlünü açtı. Bugüne kadar bu insanlara 40 milyar dolar para harcadık." dedi.

'DENGELERİ DEĞİŞTİRDİK'

Barış Pınarı Harekatı’na yönelik uluslarası yönden gelen eleştirilere yönelik konuşan Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatıyla her iki alanda ne kadar güçlü olduğumuzu, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ne kadar dirayetli olduğumuzu sadece milletimiz değil tüm dünya gördü ve dengeler değişti.” dedi.

Beş günde “iki süper güçle” yapılan anlaşmalardan dolayı şimdi herkesin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek için “sıraya girdiğini” söyleyen Bakan, “Çünkü, dengeleri değiştirdik. Büyük bir oyunu bozduk.” dedi.

Barış Pınarı Harekatına başladıktan sonra gelen eleştirilerin sebebi olaraksa Bakan, “orada bir PKK-YPG devleti kuracaklardı, biz buna fırsat vermedik. Güya 'Biz Kürtlere saldırdık' diye başka yollardan terörle mücadelemizi zayıflatmak, bizi baskı altında tutmak için birçok saçma sapan propagandalara tevessül ettiler ama biz yaptığımızdan emindik. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi bu bölgeyi teröristlerden temizledik ve o bölgenin meşruiyetini beş gün içinde hem Rusya hem de ABD kabul etti." dedi.