Çavuşoğlu: Astana ve Soçi süreçleri yara almaya başladı

Yeniden Asya Girişimi toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de TSK ile Suriye Ordusu arasında yaşanan çatışmayla ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüklerini söyledi. Çavuşoğlu, 'İdlib'de Rusya'ya önemli görevler düşüyor' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İdlib'de yaşana gelişmelere dair Yeniden Asya Girişimi toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Rejimin (Suriye) arsızlığı sürüyor, saldırıları tolere etmemiz mümkün değil. Karşılığını verdik, bundan sonra da vereceğiz.

- Konuyla ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de bir görüşme gerçekleştirdik. İdlib'de Rusya'ya önemli görevler düşüyor. Rusya ile ilişkilerimiz çok boyutlu.

- Rusya ile bunu durdurmak için çaba sarfediyoruz. Bir an önce kalıcı ateşkesi sağlamak ve kalıcı siyasi çözüm istiyoruz.

- (Yeni koronavirüs salgını) Uçuşlarla ilgili tedbirler alıyoruz ancak hiçbir Çin vatandaşının mağdur olmasını istemeyiz. Çin ihtiyaç duyduğu sürece tıbbi malzeme yardımlarımızı ulaştıracağız.

Basın mensupları tarafından yöneltilen soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, "Rejimin İdlib bölgesindeki gözlem noktalarımıza taciz atışları yaptığını devam ederse karşılık vereceğimizi rejimi durdurmaları gerektiğini mevkidaşım Lavrov'a söyledim. Rejime karşılığını verdik, çok fazla zayiat verdiler. Rejim sürekli 'Orada teröristler var' bahanesiyle İdlib'i almak için adımlar atıyor. Bölgedeki gözlem noktalarımızın amacı ihlalleri gözetlemekti" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, "Lavrov bizim bildirimde bulunmadığımızı söylerken aynı anda Türkiye ile Rusya'nın sürekli iletişim halinde olduğunu da söylüyor. Rusya'yla diyaloğumuzun amacı sükuneti sağlamak ancak rejimin dizginlenmesi gerekiyor. Astana ve Soçi süreçleri tamamen ortadan kalkmadı ama yara almaya başladı" şeklinde konuştu.