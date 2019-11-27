Çavuşoğlu: ABD maalesef teklifimize evet demedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'ABD'ye 'S-400'lerin F-35'lerle birlikte olamayacağı' endişenizi uzmanlar incelesin dedik. ABD maalesef teklifimize evet demedi. ABD ile görüşlerimiz hala farklı' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili yaptığı açıklamada "Bizim bu sisteme ihtiyacımız var" dedi.

"ABD'ye 'S-400'lerin F-35'lerle birlikte olamayacağı' endişenizi uzmanlar incelesin dedik. ABD maalesef teklifimize evet demedi. ABD ile görüşlerimiz hala farklı" diyen Çavuşoğlu, "Bizim bu sisteme ihtiyacımız var. Farklı düşünüyoruz da konuşmaya devam edelim. Ancak herhangi bir dayatmayı kabul etmeyiz. Tavrıımz net, kimseye bir taahütte bulunmadık. ABD garanti verirse Patriot da alabileceğimizi söyledik. Konuşmaya devam ederiz ancak dayatmayı kabul etmeyiz" ifadesini kullandı.