Çavuşoğlu: AB, Makedonya konusunda sözünde durmayı başaramadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Makedonya konusunda AB'yi eleştirdi 'NATO olarak biz sözümüzü tuttuk ve sizi davet ettik. Maalesef AB sözünde durmayı başaramadı' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya'nın NATO müttefiki olmak, müzakereleri başlatmak ve AB'ye kabul edilmek için ismini değiştirdiğini belirterek, "NATO olarak biz sözümüzü tuttuk ve sizi davet ettik. Maalesef AB sözünde durmayı başaramadı" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Makedonya Büyükelçisi, Yunan arkadaşlarımız kusura bakmasınlar, halen 'Makedonya' diyorum. Neden çünkü isminizi değiştirdiniz. Neden isminizi değiştirdiniz? Çünkü NATO müttefiki olmak için ve müzakereleri başlatmak ve AB'ye kabul edilmek için. NATO olarak biz sözümüzü tuttuk ve sizi davet ettik. Maalesef AB sözünde durmayı başaramadı. Kabul müzakerelerine davet edilmediniz, bu faydanıza değil. (Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi) Büyükelçi Zvonko Mucunski iş birliği yapıyor ve gerçekten yardımcı oluyor, teşekkür ederim."