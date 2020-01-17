Çarşamba’dan santrale karşı on binlerce imza

Çarşamba Çevre ve Çiftçiler Derneği, Samsun’un Çarşamba ilçesi Eğercili Mahallesi’nde halkın tepkisine rağmen inşaatı devam eden biyokütle elektrik santraline karşı toplanan binlerce imzayı bir basın açıklamasıyla Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

Çarşamba Çevre ve Çiftçiler Derneği inşaatı devam eden biyokütle elektrik santraline karşı toplanan binlerce imzayı Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

'HALKIMIZ PARA İÇİN HASTA EDİLMEKTEDİR'

Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde toplanan Çarşamba Çevre ve Çiftçiler Derneği üyeleri adına basın açıklaması yapan ÇARÇED sözcüsü Murat Şenel, halen inşaatı süren santrali yörede yaşayan çiftçiler ve yurttaşların protesto ettiğini belirterek Türkiye’de mevcut bu tür santraller için çevre mevzuatında karbondioksit için bir sınırlama getirilmediğine dikkat çekti. Şenel, 27 megawatt kurulu gücünde olması planlanan Çarşamba Eğercili Biyokütle Elektrik Santralinin havaya yılda yaklaşık 350.000 ton karbondioksit salacağını, günde 1500 ton yer altı suyunun çekileceğini, 24-26 derece arasında sıcak suyun Abdal ırmağına bırakılacağını, günde 630 ton atık yakacak tesisten günlük 14,4 kg kül bacadan atılacağını açıklayarak “Yılda 580 bin ton çöp ithal eden ülkemiz yabancıların çöplerini türlü hastalıklar, zararlılar ile beraber Anadolu topraklarına taşımakta ve halkımız üç otuz para için hasta edilmektedir.” dedi.

YASALARI ÇİĞNEME GÜCÜNÜ KİMLERDEN, NERELERDEN ALMAKTADIRLAR?

“Söz konusu tesisin ruhsatları santral inşaatı için olmayıp kapalı depo alanı için alınmış, inşaat alanında ise henüz depoların yapılmamasına karşın santral binası süratle yükselmektedir. Hukuka intikal eden bu duruma gözlerini ve kulaklarını tıkayanlar, Toprak Koruma Kanunu kapsamında Büyük Ova ilan edilmiş Çarşamba ovasının batı kısmını sanayiye açmaya çalışanlar, hukuku göz ardı etme gücünü, yasaları çiğneme gücünü kimlerden ve nerelerden almaktadır? 1. sınıf tarım alanı olan ovada 140 bin m2 mutlak tarım alanını depo sahası olarak şirkete tahsis eden kamu görevlileri ve vazifesi tarım alanlarını koruyup, geliştirmek olan Toprak Koruma Kurulu üyeleri kimlerden talimat alarak oy birliği ile bu sahayı Toprak Koruma Kanununa aykırı bir şekilde tarım dışına çıkartmışlardır?” diye soran Şenel, santralin Samsun’un içme suyunun sağlandığı Çakmak Barajına ve Tekkeköy arıtma tesisine yakın mesafede kurulan santralin yaratacağı tehlikeye dikkat çekti.

'SANTRALE HAYIR' DİLEKÇELERİMİZ ONBİNLERİ BULDU

“Samsunlu olmak 1919 ruhu taşımaktır. Samsunlu haksızlıklar karşısında susmaz, emperyalizm bu topraklardan atılan inançlı ilkadımla dünya tarihinde eşine benzerine rastlanmamış bir başkaldırı ile yenilgiye uğratılmıştır. Şimdi aynı emperyaller sağlığımıza, tarımımıza kast etmektedir.” diye konuşan Şenel, “santrale hayır” dilekçelerinin onbinleri bulduğunu belirtti.

KAMU YARARI DEĞİL SADECE ŞİRKETLERİN YARARI

Bu tür tesislerin sadece kamuya değil sadece şirketlere yarar sağladığını belirten Şenel, “Sağlıklı bir çevrede, temiz bir gökyüzü altında yaşamayı hak eden Çarşamba ovasının gerçek sahipleri, ovalarına sahip çıkmak için hukuk önünde haklarını aramaktadır. Biz davaları kazanmaya başladıkça Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden açılması gündeme getirildi. Ovanın batı tarafını sanayiye açarak, Çarşamba Ovası'nda şeker pancarı üretmeyi düşünüyorlar. Bu nasıl bir çelişki? Olası bir erken seçim için mesajlar vermeye çalışan gruplarla karşı karşıyayız" diye konuştu.