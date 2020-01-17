Cargill'in fabrikasının imar planı iptal edildi: 'Yıkılması gerekiyor'

Amerikan Cargill firmasının Bursa’da hukuksuz bir şekilde kurduğu fabrikanın uygulama imar planı 11 yıl sonra iptal edildi. Bursa Barosu tarafından yapılan açıklamada, 'Cargill tesisinin hiçbir hukuki dayanağı kalmıyor' denildi.

Amerikan Cargill firması Gemiç köyünde mısır işleme tesisi kurmak için 2009 yılında harekete geçmiş, şirket 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun geçici 4. maddesinden yararlanmak amacıyla Bursa Tarım İl Müdürlüğü’ne başvurmuştu. Başvuru sonucunda 16 Mart 2009 tarihinde “tarım dışı arazi kullanım izni” verilen tesisin küçük ölçekli imar planı da Bursa İl Genel Meclisi'nde onaylandı.

‘KORUMA ALANINDA’

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Bursa Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi avukatları planın iptali istemiyle dava açtı. Avukatlar alanın İznik Gölü Çevre Düzeni Planı'na göre uzun mesafeli koruma alanında kaldığına da dikkat çekti. Bu süreçte fabrika kuruldu ve çalışmaya başladı. Bursa 2. İdare Mahkemesi’nde görülen davada 11 yıl sonra karar çıktı. Mahkeme kararında süreç anlatılarak küçük ölçekli imar planının iptaline, 13 Kasım 2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

‘YIKILMASI GEREKİYOR’

Bursa Barosu’ndan iptale ilişkin yapılan açıklamada, “Mısırdan nişasta bazlı şeker üretiminde dünya devi olan Amerikan Cargill firmasının Bursa’nın Orhangazi ilçesinde hukuksuz bir şekilde kurduğu fabrikanın uygulama imar planı, 11 yıl sonra Bursa 2. İdare Mahkemesi’nce iptal edildi” denildi. Açıklamada özetle şunlara yer verildi:

“1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptaliyle Cargill’e verilen yapı ruhsatları da dayanaksız hale geldi. Düzenleyici işlem niteliğindeki imar planının iptal edilmesi durumunda, dayanağı ortadan kalkan ‘yapı ruhsatı’nın da iptal edilmesi ve ruhsatsız konuma düşen yapının yıkılması gerekiyor. Aksi görüş ise yapının bitmiş olmasından ötürü Cargill’in ‘kazanılmış hak’ka sahip olduğu. Bursa Barosu tarafından tarım dışı arazi kullanım iznine karşı açılan ve halen devam eden davanın geldiği aşama göz önüne alındığında, Cargill tesisinin hiçbir hukuki dayanağı kalmıyor.”