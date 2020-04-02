Çapa'da üç profesörün Kovid-19'dan öldüğü iddiasına yalanlama

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Çapa'da üç profesörün Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğine ilişkin iddiaları yalanladı. Tükek halen üç profesörün tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Çapa'da 3 profesör Kovid-19'dan vefat etti" şeklindeki iddiaları yalanladı.

Prof. Dr. Tükek yaptığı açıklamada, iddiaları "anlamsız" diye niteledi ve üç profesörün tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

'HOCALARIMIZIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR'

Tükek, "Şu anda, Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, Prof. Dr. Selçuk Mercan ve Prof. Dr. Murat Dilmener hocalarımızın tedavileri sürüyor. Böyle bir vefat olayı yok. Sağlık durumlarında şu an için bir sıkıntı yok" diye konuştu.

