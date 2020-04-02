Çapa'da üç doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Dahiliye profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun ölümünün ardından açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Ziya Mocan, bunun Çapa'daki üçüncü doktor kaybı olduğunu açıkladı.

Koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığı açıklanan İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu, dün hayatını kaybetmişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından CNN Türk’te yayınlanan bir programa katılan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ziya Mocan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Moca, Çapa Tıp Fakültesi’nden hayatını kaybeden 3 profesörün olduğunu ileri sürdü. Doktorlardan çok kayıpların olduğunu söyleyen Mocan, “Çapa Tıp Fakültesinde koronada bu üçüncü can kaybı. Hepsine Allah rahmet eylesin. Şimdiye kadar üç profesör hayatını kaybetti. Diğer doktorlarımızdan da çok kayıp var” dedi.