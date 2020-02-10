Çapa Tıp Fakültesi'nde rüşvet operasyonu

Çapa Tıp Fakültesi'nde ameliyatlarını öne aldırmak isteyen hasta yakınlarından para talep ettiği iddia edilen doktorlara operasyon düzenlendi.

Çapa Tıp Fakültesi'nde ameliyatlarını öne aldırmak isteyen hasta yakınlarından para talep ettiği iddia edilen doktorlara operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında ünlü Profesör Dr. Mazhar Alp Bozbura ve eşi Didem Bozbura'nın da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Bozbura’nın “Czn Burak” ismiyle tanınan Burak Özdemir’in annesi olduğu öğrenildi.

Sözcü'den Tugay Saday'ın haberine göre; İstanbul Emniyeti’ne bağlı Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri Çapa Tıp Fakültesi’nde bazı doktorların rüşvet talep ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ameliyatları öne aldırma ve vaadiyle rüşvet talep eden şüphelilerden birinin Profesör Dr. Mazhar Alp Bozbura olduğu belirlendi. Yürütülen takipler sonucu Bozbura’nın hasta yakınlarına Kapalıçarşı’dan pırlanta aldırdığı belirlenince operasyon için düğmeye basıldı.

Polis ekiplerince 7 Şubat Cuma günü düzenlenen operasyonda Profesör Dr. Mazhar Alp Bozbura ve eşi Didem Bozbura’nın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.

‘CZN BURAK’IN ANNESİ DE TUTUKLANDI

Tutuklanan Didem Bozbura'nın “Czn Burak” ismiyle tanınan Burak Özdemir'in annesi olduğu iddia edildi.

BURAK ÖZDEMİR YALANLADI

Twitter’daki hesabından açıklama yapıp annesinin doktorlara rüşvet operasyonunda gözaltına alınıp tutuklandığını yalanlayan Burak Özdemir, şunları yazdı:

”Anne gibi kutsal ve hassas bir konuda bile canımı yakarak üzerimden prim yapmaya çalışan bütün basın yayın organlarını kınıyorum.Ev hanımı olan annemi bile kullanarak bütün bu karalama haberlerini yapanlara karşı bütün hukuki haklarımı savunacağımı belirtmek isterim.

Hayatım boyunca hiç kimsenin hakkını yemedim.Kendimi bildim bileli sadece okudum çalıştım kimseye bir yanlışım olmadı.Ancak annem üzerinden bile karalama yapmaya çalışan insanların ben ne amaçla yaptığını çok iyi biliyorum.Bütün sevenlerimizin destekleri için çok teşekkür ederim.”