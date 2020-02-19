Çantası 50 bin dolar olan Emine Erdoğan'dan 'israftan kaçının, ölçülü yaşayın' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 'İsraftan kaçınmak, ölçülü yaşamak, yeme içmeden tutun doğal kaynakların kullanımına kadar İslam, bize sürdürülebilir bir yaşamın sınırlarını çizer' dedi. Yurtdışı gezilerinde kullandığı lüks çantalarla gündem olan Emine Erdoğan, son olarak Japonya gezisine 50 bin dolarlık çantayla gitmişti