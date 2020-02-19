Çantası 50 bin dolar olan Emine Erdoğan'dan 'israftan kaçının, ölçülü yaşayın' açıklaması

Emine Erdoğan, kadın il müftü yardımcıları ve baş vaizlerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi.
Buluşmada Emine Erdoğan, "israftan kaçınılması" gerektiğini söyleyerek, “İsraftan kaçınmak, ölçülü yaşamak, yeme içmeden tutun doğal kaynakların kullanımına kadar İslam, bize sürdürülebilir bir yaşamın sınırlarını çizer" şeklinde konuştu.
1100 odalı Saray'da yaşayan Erdoğan, yurtdışı gezilerinde kullandığı lüks çantalarla gündem olmuş, son olarak Japonya gezisine 50 bin dolarlık çantayla gitmişti.