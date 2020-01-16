Canlı yayında rahatsızlanmıştı: Süleyman Soylu ameliyat oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burun ameliyatı oldu. Katıldığı bir toplantıdaki canlı yayında burun kanaması sorunu yaşayan Soylu’nun kılcal damarlarının yakıldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 13 Ocak Pazartesi günü “İdlib'in Yanındayız” adlı kampanyanın tanıtım töreninde açıklama yaparken burnu kanadı.

Toplantıyı canlı veren televizyonlar Soylu'nun rahatsızlanması üzerine yayını kesti.

Soylu'nun salı günü Ankara'da özel bir hastaneye giderek tetkik yaptırdığı ve doktorların kanamaya neden olan kılcal damarların yakılmasını önermesi üzerine bakanın kılcal damarlarının yakıldığı öğrenildi.

Soylu'nun operasyonun ardından iki gündür dinlendiği belirtildi.