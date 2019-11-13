Canan Kaftancıoğlu'nun ardından Buğra Kavuncu'nun da koruma polisleri çekildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ardından İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun da koruma kararı kaldırıldı.

İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun koruma kararı kaldırıldı.

Odatv’nin haberine göre, İYİP İl Başkanlığına gelen polis memurları, Canan Kaftancıoğlu’na yapıldığı gibi koruma kararının kaldırıldığını Kavuncu’ya tebliğ etti.

İYİP Genel İdare Kurulu Üyesi Samet Reis karar sonrasında “AKP'li ilçe başkanları ve çapsız yandaş gazeteciler hakkında bile koruma kararı alan İstanbul Valiliği, muhalefet il başkanlarının koruma kararını kaldırmış. Biz il başkanımızı kendimiz koruruz ama siz İBB'yi kaybetmenin acısı yüzünden akıl sağlığınızı zor koruyacaksınız” açıklamasında bulundu.