Canan Kaftancıoğlu yeniden aday olduğunu açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'Yapacaklarımın dahası var' diyerek 9 Şubat’ta gerçekleştirilecek parti il kongresinde aday olduğunu açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 Şubat’ta gerçekleşecek İstanbul İl Başkanlığı’na yeniden aday olduğunu açıkladı.

Kaftancıoğlu, adaylığını açıkladığı konuşmada “İstanbul'u, İstanbul örgütümüzü halkın iktidarını kurmak için verdiği mücadelede en büyük güç yapmak için adayım ve böyle olacağına da sonuna kadar inanıyorum” dedi.

Kaftancıoğlu, adaylık sürecine ilişkin ise, "CHP, demokrasinin kendi içinde uygulandığı bir parti. Genel Başkanımızın ilçe başkanları ile yaptığı toplantıda, bizlerle çalışmaya devam etmek istemesi bir dayatma değil, kendi düşüncesidir. Genel Başkanımız hak teslimi yapmıştır, kanaatini belirtmiştir, örgütümüzün karar vereceğini dile getirmiştir. CHP, demokrasinin yaşandığı bir parti. Elbette başka adaylar çıkabilir" diye konuştu.