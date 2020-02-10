Canan Kaftancıoğlu tek aday olduğu seçimde yeniden seçildi

CHP İstanbul İl Başkanlığı 37. Olağan Kongresi, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Tek aday mevcut başkan Canan Kaftancıoğlu, seçimde blok liste ile çıktı. Yapılan konuşmaların ardından oylamaya geçildi.
KAFTANCIOĞLU 444 DELEGENİN OYUNU ALDI
677 delegeden 571'i kongrede oy kullandı. Geçerli 510 oyun 444'ünü alan Canan Kaftancıoğlu yeniden CHP İstanbul İl Başkanlığı'na seçildi.
İl başkanının belirlendiği kongrede ayrıca yönetim kurulu, disiplin kurulu ve kurultay delegeleri de belirlendi. Yeni yönetim 2 yıl süreyle görev yapacak.