Çanakkale'de maden yağması ve imam hatip dayatmasına karşı örgütlenme çağrısı: Biz Hazırız

Türkiye Komünist Partisi'nin kuruluşunun 99. yılında yurt çapında düzenlenen 'Biz Hazırız!' toplantılarının Çanakkale ayağı bugün Çanakkale Prof. Dr. Türkan Saylan Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

TKP üyelerinin ve parti dostlarının bir araya geldiği Biz Hazırız! toplantılarının Çanakkale ayağı bugün gerçekleştirildi. Prof. Dr. Türkan Saylan Sosyal Tesisleri salonunda gerçekleştirilen buluşma TKP Çanakkale İl Örgütü adına yapılan açılış konuşmasıyla başladı.

'99 yıl önce bu topraklara umdu eken yoldaşlarımız, emperyalist işgale karşı direncin, eşitliğin ve özgürlüğün savunucusu olarak çıktı tarih sahnesine. Bütün ülkelerin komünistleri gibi işçi sınıfı iktidarı için mücadeleye etmeye hazır olduklarını ilan ettiler. 99 yıl önce çıkılan bu yolda Türkiye Komünist Partisi işçi sınıfı iktidarı için ‘Biz Hazırız’ diyor.' ifadeleriyle başlayan açılış konuşmasında iki aydır devam eden Kirazlı altın madeni direnişine de yer verildi.

Düzen muhalefetinin söyleyemediklerini söyleyen bir mücadele hattını örgütleyeceğini belirten ve buna dair bir bizi kararlar alındığı belirtilen konuşma şu cümlelerle devam etti;

'KRİZ ORTAMINDA KAYNAK YARATMAK İÇİN 1100 CİVARI BÖLGE MADEN SAHASI OLDU'

'Kirazlı’nın katili Alamos Gold ve patron dostu AKP iktidarıdır. Kriz ortamında, kaynak yaratmak için 1100 civarı bölgeyi maden sahası ilan edildi. Diğer emperyalist tekeller ve onlara her türlü kolaylığı sağlayan AKP iktidarı Kaz Dağları, Cerattepe, Hasan Keyf, Munzur ve yüzlercesini sermayenin talanına açarak zenginleşecekler. Bu zenginlikten emekçi halkın payına yoksulluk düşecek.

Memleketimizi seviyoruz. Kaz Dağları'nın kimlerin çıkarına, nasıl katledildiğini halkımıza anlatmak için, Türkiye Komünist Partisi Çanakkale İl Örgütü tarafından hazırlanan TKP'nin sesi Kaz Dağları özel bültenini Çanakkale merkezde ve Kepez'de yer alan tüm mahallelerde kapı kapı dolaşarak anlatacağız. Köy ziyaretleri yapacağız. Kent merkezinde kuracağımız stantlarla ikirciksiz bir şekilde düzen siyasetinin maden şirketlerinden yana mı, emekçilerden yana mı taraf olduğunu kentlilerle paylaşacağız'

Çanakkale'de son günlerde yaşanan yeni İmam Hatip okulları açma hamleleri, kentte yürütülen Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı'na ve Doğtaş ile Dardanel fabrikalarında sürdürülen Patronların Ensesindeyiz çalışmalarından da bahsedilen konuşmanın bitiminde etkinlik TKP tarihini anlatan sinevizyon gösterimiyle devam etti.

Osmanlı'da ilk kurulan sosyalist hareketlerden günümüzde kadar Türkiye sosyalist hareketinin içinden geçtiği süreçleri ele alan sinevizyon gösteriminin ardından Sözü TKP Parti Merkez Konseyi üyesi Meliha A. aldı.

Sosyal demokrasi ile komünist hareketin yollarının ayrılmasının tarihsel kökenlerinden bahsederek söze başlayan Meliha A. komünistlerin sosyal demokrasiye borçlu değil; aksine sosyal demokrasiden alacaklı olduklarını ve bu alacağın kaybedilen ve halkı oyalayan onca zamanın alacağı olduğunu belirten konuşmasına şu sözlerle devam etti;

'Sadece AKP değil; sermayeyle bu biçimde bir ilişki kuran, bu biçimde bir ilişkinin devamını vaat eden herhangi bir muhalefet bizim cephemize bir şey kazandırmayacak. Bugün AKP'den başka bir parti iktidarda olsa uluslararası maden şirketlerine ruhsat vermeyecek mi? Çorlu tren kazası yaşanmayacak mıydı? Bu düzen öldürür, bu düzen katleder. Bu düzen rant ve para hırsı merkezlidir.'

Biz Hazırız sloganının büyük bir iddia olduğunu vurgulayan Meliha A., ülkenin dört bir yanında parti üyelerinin, gönüllülerinin ve dostlarının yeni bir devrimler çağını açma hedefiyle mücadele ettiğini belirtirken katılımcılara TKP'nin söylediklerini beğenmekle yetinmeyip düzeni değiştirme iradesine güç vermeleri çağrısıyla sözlerini sonlandırdı.

Buluşma toplantıya katılanların görüşleri ve önerileriyle bir süre daha devam ederken programın bitimiyle birlikte yeni TKP gönüllülerinin başvuruları alındı.

