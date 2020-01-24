Çanakkale'de kadın cinayeti

Çanakkale'de evli ve iki çocuk babası Nuri E., başka bir evde birlikte yaşadığı dini nikahlı Şerife Beceren'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Bayramiç ilçesinde meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası Nuri E., başka bir evde birlikte yaşadığı Şerife Beceren‘in ilçe merkezindeki evine gitti.

Komşular, evden silah sesi duyulması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Silahla vurulan 26 yaşındaki Şerife Beceren kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan Nuri E., sabah ava gideceği için tüfeğini kontrol ettiğini, bu sırada tüfeğin kazayla ateş aldığını iddia etti.

Evli ve iki çocuk babası olan Nuri E.’nin yaşamını yitiren Şerife Beceren’e dini nikah kıydığı öğrenildi.