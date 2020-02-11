Cami ihalesinde de usulsüzlük yapmışlar

Fatsa’daki Hiranur Camisi’nin onarımı 6 parçaya bölününce 445 bin liralık bir fatura çıktı. 6 ihale de aynı firmaya verildi

AKP'li Fatsa Belediyesi'nin hesaplarını inceleyen Sayıştay, Hiranur Camii onarım ve inşaat işinde usulsüz ihale yapıldığını belirledi.

Buna göre, açık ihale usulüyle yapılması gereken işler, aynı firmaya verilmek amacıyla kısımlara bölündü.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, 400 bin liralık aynı içerikli ihale, 6 parçaya bölünerek, 60-70 bin liralık kalemler halinde düzenlendi.

Böylece ödenecek meblağ 400 bin yerine 445 bin liraya çıktı. Sayıştay'ın raporunda 6 ihalenin de aynı firmaya verildiği görüldü. Sayıştay raporunda “Parasal limitlerin altında kalmak amacıyla alımların kısımlara bölünemeyeceği ancak bu ihalede bazı mal alım ve yapım işlerinin kısımlara bölünerek aynı firmadan alındığı görülmüştür” denildi. Yasaya göre belli bir limitin altında olan işler doğrudan ihale edilebiliyor.

FİRMANIN ADI DA GİZLENDİ

AKP'li Fatsa Belediyesi'nin ihale verdiği şirketin harcamaları kalem kalem belirlendi. Ayrıca belediyenin ‘Spor Kompleksi Bakımı' işini de 10 parçaya ayırıp aynı firmaya ihale ettiği ortaya çıktı. Firmanın adı gizlendi.