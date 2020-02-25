Cami avlusunda ortalık karıştı: Müezzin ezan okuyarak durdurmaya çalıştı, grup aldırış etmedi

Pendik'te bulunan bir caminin avlusunda kavga çıktı. Cami müezzini, öğle ezanının ardından çıkan kavgayı sonlandırmak için bir kez daha ezan okudu. Fakat grup buna aldırış etmedi. Avludaki sandalyelerin de kullanıldığı kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kavgada 5 kişi yaralandı.

Dün saat 13.30 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi’nde bulunan bir camide aynı aileden oldukları öne sürülen bir grup, öğle ezanının ardından, cemaat namaz için içeri girdikten kısa süre sonra, bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Dışarıdan gelen kavga seslerini duyan müezzin ise, kavganın sonlanması için ezanı tekrar okudu. Fakat grup, buna aldırış etmeyerek kavgaya devam etti. 5 KİŞİ YARALANDI Kavga edenler, etraftakilerin müdahalesiyle kısa süreliğine ayrıldı. Daha sonra grup, bir kez daha karşı karşıya gelerek birbirlerine saldırdı. Sandalyelerin de kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayda yaralanan 5 kişi Marmara Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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