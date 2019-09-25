Cami avlusunda korku filmi izleten imam hakkında inceleme başlatıldı

Zonguldak Çaycuma'ya bağlı Veliköyü Saraçlar Mahallesi’nde cami imamı olarak görev yapan E.A. hakkında, çocuklara korku filmi izlettiği iddiasıyla soruşturma başaltıldı.
Cami avlusunda projeksiyon cihazı ile çocuklara "Siccin 4" isimli korku filmini izlettiği iddia edilen imama aileler tepki gösterdi.
Filmin çocuklar üzerinde olumsuz etkisi olduğunu söyleyen aileler, İlçe Müftülüğü'ne imam hakkında şikayette bulundu.
Çaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş, E.A.’yı çağırarak konu hakkında bilgi istediğini ve inceleme başlattığını açıkladı.