Cami avlusunda eğitime tepki sonuç verdi: Okul inşaatı başladı

Belenbaşı Mahallesi'nde yıllardır okullarının inşaatı tamamlanmadığı için cami avlusundaki konteynerlerde eğitim görmek zorunda kalan öğrencilerin ailelerinden gelen tepkilerin ardından mahalle muhtarı yüklenici firmanın yapıma yeniden başlayacağını duyurdu.

İzmir Buca'da bulunan Belenbaşı Mahallesi'nde öğrencilerin cami avlusundaki konteynerlerde eğitim görmesine neden olan ve yıllardır tamamlanmayan okul inşaatına bugün başlandı.

soL'a konuşan mahalle muhtarı İsmet İlhan okul inşaatına başlandığını belirtti.

İlhan, "Bize daha 'devletten alacağımızı alamadık, o yüzden geciktirtik' dediler. Tüzemen İnşaat ilk yüklenici firma. Şimdi tekrar inşaata başladı. 'Kendimiz takip edeceğiz' dediler. Umarız zamanında bitirirler. Bize 2 ay içinde bitirme sözü verdiler" diye konuştu.

Yaklaşık 60 öğrenci, tamamlanamayan okul inşaatı nedeniyle cami avlusundaki konteynerlerde eğitim görüyorlar. Sağlıksız koşullarda eğitim gören öğrencilerin velileri durumdan şikayetçi olmuş ve inşaata kış gelmeden başlanması konusunda talepte bulunmuşlardı.