Büyükşehirlerden Bodrum ve Marmaris'e yığılma yaşandı

Koronavirüs salgını sonrası büyükşehirde yaşayan birçok vatandaş, yazlık evlerinin bulunduğu Bodrum ve Marmaris'e geldi. Bodrum'a, son bir ayda yaklaşık 120 bin, Marmaris'e ise 2 haftada 25 bin özel araç giriş yaptı.

Koronavirüsün Türkiye'de yayılmasının ardından büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, yazlık evlerinin bulunduğu tatil bölgelerine akın etti.

Yoğunluğun en çok yaşandığı ilçelerden Bodrum'a, son bir ayda yaklaşık 120 bin araç giriş yaptı.

Bu araçların özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde yaşayan ve ilçede yazlığı olan vatandaşlar olduğu öğrenildi. Bazı tatil sitelerinin park yerlerinde 34, 35 ve 06 plakalı araçların çoğunlukta olduğu görüldü.

Marmaris'te de durum farksız değildi. Yine büyükşehirdeki kalabalıktan kaçarak Marmaris'teki yazdıklarına gelen vatandaşların araç plakaları, göze çaptı.

Marmaris emniyet ve jandarma yetkililerinden alınan bilgiye göre, turistik 13 kırsal mahalle ile ilçe merkezinde 12 bin yazlık bulunuyor.

Son 15 günde ilçe merkezi ve turistik kırsal mahallelere, 25 bin özel araç giriş yaptı.

İstanbul plakalılar başta olmak üzere İzmir, Ankara, Eskişehir, Denizli ve Afyonkarahisar illerinden daha çok kente gelenlerin olduğu belirtildi.