Büyükşehir Belediye Başkanı açıkladı: Hatay'da 17 koronavirüs vakası var

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kentte 17 koronavirüs vakası olduğunu açıkladı. Savaş iki hastanın da yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay’da 17 koronavirüs vakası olduğunu açıkladı. Savaş iki hastanın da yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, TELE1 televizyonunda Hatay’daki koronavirüs (KOVID–19) vakalarına dair açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den Can Çağar'ın haberine göre Hatay’da 17 vakanın olduğunu duyuran Savaş, hastalardan ikisinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Hatay’ın nüfusuna oranla vaka sayısının az olduğunu söyleyen Savaş, koronavirüsün Hatay'da zaten bir buçuk aydır var olduğunu ifade etti.

Savaş, Saygı Öztürk'e "1,5 aydır bu hastalığın Hatay'da olduğunu söylüyorum. Bu hastalığı biz zaten geçiriyorduk. Hatta ben de komşumuz olan karı-koca da geçirdi. Bunları, enfeksiyon hastalıkları hocası olarak da söylüyorum ve zamanında ilgililere uyarılarım da oldu" açıklamasını yapmıştı.