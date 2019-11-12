Büyükerşen: 30 milyon liramız kesildi, yatırımları erteliyoruz

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, hükümet gelirlerinden aldıkları 30 milyon liranın kesildiğini açıklayıp, 'Yeni başlayacağımız yatırımları ertelemek zorundayız' dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi, Yılmaz Büyükerşen başkanlığında toplandı. Toplantıda meclise yazılı soru önergesi sunan AKP’li Orhan Durmuş’un Kurtuluş Kapalı yeriyle ilgili “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi burası ile ilgili ne düşünmektedir? Buranın bakımı, onarımı, revizyonu yapılacak mıdır? Yapılacaksa ne zaman yapılacaktır?” sorusuna yanıt veren Büyükerşen, cevabını bitirirken hükümetin belediye bütçesinde kesintiye gittiğini açıkladı.

Anadolu Gazetesi‘nde yer alan habere göre, kesintilerin yatırımları olumsuz etkilediğini belirten Büyükerşen, “Ekonomik durum ve belediyenin bütçe durumu nedeniyle 2020 yatırımlarında bile kesintiye gidiyoruz. Yani ekonomiyi bu duruma düşürenlerin sebep olduğunu söylemek istemiyorum ama ne yazık ki belediyelerin merkezi hükümet gelirlerinden aldıkları kesintileri söylersek geçtiğimiz bayram arifesinde ticari bankalardan aldığımız krediyle maaşların bir kısmını tamamlayabildik. 30 milyon birden kesildi. Bu ay da 7 milyon birden kesildi” dedi.

“Gidişat hiç de iyi değil. Yeni başlayacağımız yatırımları ertelemek zorundayız. Başlamış olan yatırımlarımızda pek çoğunda iz bedeli vardır.” diyen Büyükerşen “Eskişehir’deki ilçe belediyelerinde de durum böyledir diye düşünüyorum. Merkezi hükümet istediği zaman istediği kadar kesinti yapıp, eline ne kadar para kalırsa onu gönderiyor. Sebebi sorulduğu zaman da savaştan bahsediliyor. Hatta sayın cumhurbaşkanımız bir vatandaşımıza, ‘Sen bir merminin ne kadar olduğunu biliyor musun?’ demişti” açıklamasında bulundu.