Büyükada davasında karar çıkmadı

Büyükada Davası'nda karar çıkmadı. Mahkeme duruşmayı 3 Nisan'a erteledi.

İstabul Çağlayan Adliyesi'nde görülen "Büyükada Davası"nın bugünkü duruşmasında karar çıkmadı.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç'ın da aralarında olduğu 11 sanıklı davada bugün karar çıkması bekleniyordu ancak mahkeme duruşmayı 3 Nisan'a erteledi.

Taner Kılıç duruşmada yaptığı savunmada "TİB'den gelen Bylock kullandığıma dair raporun yanlış olduğunu düşünüyorum. Benim Bylock kullandığıma dair herhangi bir delil yok. Bylock olmadığına dair 4 ayrı rapor alınmış ve dosyaya sunulmuştur" dedi ve beraatını istedi.

​Uluslararası Af Örgütü Üyesi Günal Kurşun da "Savcı mütalaasında benim aleyhimde 3 noktaya değinmiş. FETÖ, PKK ve DHKP-C adlı örgütlere yardımdan cezalandırılmamı talep ediyor. Benim bu son 2 örgüt ile hiçbir bağım ve irtibatım yok. FETÖ'den de Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nden kapı gibi beraat kararım var. Kamuoyunda Büyükada davası olarak bilenen bu dava bizim son 5 yıllık hareketlerimizin ve insan haklarının yargılandığı bir dava olmuştur" dedi.

​Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği ve Eşit Haklar için İzleme Derneği üyesi Nejat Taştan’sa "Bu dava Türkiye'de insan hakları savunucuları ve sivil topluma gözdağı vermek için açılmıştır" dedi.

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, dün Gezi Davası'na ilişkin kararın ardından yaptığı açıklamada "Sevinçliyiz. Umarım yarın Büyükada davası için de aynı sonucu alırız" demişti.



İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen önceki duruşmada, esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, Taner Kılıç'ın ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak''tan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, diğer sanıklar Günal Kurşun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nejat Taştan ve Veli Acu hakkında ise ''terör örgütüne (FETÖ, PKK-KCK ve DHKP-C) üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmalarını talep etmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükada’da 5 Temmuz 2017'de “insan hakları savunucularının korunması dijital güvenliği” konulu bir atölye çalışması için otelde buluşan isimler polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Tutuklanan sanıklardan Taner Kılıç dışında tümü ilk duruşmada tahliye edilmiş, Taner Kılıç ise hakkında ise 15 Ağustos 2018 tarihinde tahliye kararı verilmişti.