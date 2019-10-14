Büyük ölçekli şirketlerin kredi borcu yapılandırılıyor

Türkiye Bankalar Birliği'nin açıklamasına göre kredi borcu olan büyük ölçekli şirketler için yeniden yapılandırma başlatılacak. 25 milyon TL üzerinde kredi borcu bulunan şirketler programdan yararlanabilecek.

Türkiye Bankalar Birliği, banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için “Finansal Yeniden Yapılandırma" (FYY) uygulamasına başlanacağını bildirdi. ‘İCRA TAKİBİ YAPILAMAYACAK’ Hakkında iflas kararı bulunan şirketlerin faydalanamayacağı borçlular, en yüksek üç alacaklıdan birine başvurarak yapılandırma isteyecek. Zaman aşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlar hariç olmak üzere, başvurusu onaylanan şirketin yeniden yapılandırılan alacakları için icra takibi yapılamayacak. Türkiye Bankalar Birliği açıklamasında küçük ölçekli şirketlerin de programdan faydalanması için onay beklendiğini belirtildi.