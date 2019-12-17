Bütçede açık büyüyor: İhtiyat akçesi de olmasaydı...

Merkez Bankası’ndan aktarılan 40 milyar liranın üzerindeki ihtiyat akçesine rağmen bütçede açık büyüyor. 11 aylık açık 92.9 milyar lira ile hükümetin ilk hedefi olan 80.6 milyar liranın üzerinde.

2019'un sonuna yaklaşılırken bütçe açık vermeye devam ediyor. 11 aylık açık 92.9 milyar lira ile hükümetin ilk hedefi olan 80.6 milyar liranın üzerinde.

İHTİYAT AKÇESİ DE OLMASA...

Merkez Bankası’ndan aktarılan 40 milyar liranın üzerindeki ihtiyat akçesi de olmasa açık revize edilerek 125 milyar liraya çıkarılan ikinci açık hedefinin de üzerine çıkıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan Hazine yardımları ise 100 milyar lirayı da aştı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı 11 aylık bütçe gerçekleşme sonuçlarında şu tespitlere yer verildi: