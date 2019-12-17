Bütçede açık büyüyor: İhtiyat akçesi de olmasaydı...

Merkez Bankası’ndan aktarılan 40 milyar liranın üzerindeki ihtiyat akçesine rağmen bütçede açık büyüyor. 11 aylık açık 92.9 milyar lira ile hükümetin ilk hedefi olan 80.6 milyar liranın üzerinde.
2019'un sonuna yaklaşılırken bütçe açık vermeye devam ediyor. 11 aylık açık 92.9 milyar lira ile hükümetin ilk hedefi olan 80.6 milyar liranın üzerinde.
İHTİYAT AKÇESİ DE OLMASA...
Merkez Bankası’ndan aktarılan 40 milyar liranın üzerindeki ihtiyat akçesi de olmasa açık revize edilerek 125 milyar liraya çıkarılan ikinci açık hedefinin de üzerine çıkıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan Hazine yardımları ise 100 milyar lirayı da aştı.
Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı 11 aylık bütçe gerçekleşme sonuçlarında şu tespitlere yer verildi:
- Bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 artarak 83.3 milyar TL, bütçe giderleri ise yüzde 1.6 artarak 75.5 milyar TL olarak gerçekleşti.
- Geçen yıl ocak-kasım döneminde 54.5 milyar TL olan bütçe açığı bu yılın aynı döneminde 92.9 milyar TL’ye çıktı. Hükümetin ilk hedefinde bu yıl için beklenen açık 80.6 milyar liraydı. Ancak daha sonra açık beklentisi revize edilerek 125 milyar liraya çıkarıldı. Merkez Bankası’ndan aktarılan 40 milyar liranın üzerindeki ihtiyat akçesi de olmasa açık revize edilen 125 milyar liranın da üzerine çıkacaktı.
- Faiz giderleri kasımda 7.4 milyar liraya, 11 ayda ise 95.7 milyar liraya ulaştı.
- Güvenlik ve savunmaya yönelik alımlar kasımda da artamaya devam ederek 1 milyar 582 milyon liraya yükseldi. 11 aylık harcama 8.7 milyar lira oldu.
- Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımında bulunan “örtülü ödenekten” kasımda 18.9 milyon lira, 11 ayda ise 1.8 milyar lira harcama yapıldı. 2018’in tamamında “örtülüden” yapılan harcama 1.7 milyar liraydı.