Bütçe açığı 100 milyar lirayı geçti

Merkezi yönetim bütçe dengesinin Ekim ayında, 14.9 milyar lira faiz dışı açık verdiği açıklandı. Ocak-Ekim dönemi arası bütçe açığı 100,7 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekim 2019 bütçe açığı verisini açıkladı.

Buna göre, Ekim'de bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 65,4 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 18,9 artışla 80,3 milyar lira oldu.

Ocak-Ekim döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,1 yükselerek 719,2 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 22,2 artarak 819.9 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

2019 yılı Ocak-Ekim döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 oranında artarak 539,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 20,6 oranında artarak 731,6 milyar TL oldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi ekimde 14.9 milyar lira, ocak-ekim döneminde ise 100,7 milyar lira açık verdi.