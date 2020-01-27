BUSKİ’nin 79 milyon TL alacağı, muhasebe kaydında yok

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerini inceleyen Sayıştay denetçileri, BUSKİ'ye ödenmesi gereken 79 milyon 507 bin 487 liranın muhasebe kayıtlarında olmadığını tespit etti.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, (BUSKİ) AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesinden 16 Şubat 2018 yılında sınırları içindeki yağmur sularının uzaklaştırılması ve asfalt bedeli olan 79 milyon 507 bin 487 liranın ödenmesini talep etti. Ancak, paranın muhasebe kayıtlarında yer almadığı ortaya çıktı.

'MUHASEBE KAYITLARINDA BULUNAMADI'

Raporda, “Bu doğrultuda yağmur sularının uzaklaştırılması ile ilgili olarak, BUSKİ tarafından 16.02.2018 tarihinde Kuruma gönderilen yazı ekinde 79 milyon 507 bin 487 lira 92 kuruş tutarındaki yağmur suyu ve asfalt bedellerinin ödenmesi talep edilmiş olup söz konusu tutarın kurumun muhasebe kayıtlarında yer almadığı görülmüştür” denildi.

'MALİ TABLODA EKSİK YER ALMAKTADIR'

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre raporun devamında, “Bu itibarla yukarıda yer alan yönetmelik hükümleri gereği, yağmur sularının uzaklaştırılmasına ilişkin bedeller ve asfalt bedellerine ait kurum borcunun ilgili hesaba kaydedilmemesi sonucu mali tablolarda, 32 Faaliyet Borçları hesap grubu 79 milyon 507 bin 487 lira 92 kuruş ve karşılığında 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri hesabı da aynı tutarda eksik yer almaktadır.” denildi.