Bursa’da toprağa gömülü 6 bin ölü tavuk bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde, yaklaşık 6 bin tavuk toprağa gömülmüş bir şekilde bulundu.

Bursa’da bir arazide toprağa gömülü halde yaklaşık 6 bin tavuk bulundu. Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi'nde yurttaşların kötü kokudan dolayı şikayetlerini belediyeye bildirmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri, boş arazide toprağa gömülü halde binlerce ölü tavuk buldu. Zabıta ekiplerinin İhbarı üzerine olay yerine jandarma ve İznik Tarım Müdürlüğü ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde yaklaşık 6 bin ölü tavuk olduğu saptandı.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin aldığı numunelerin ardından tavuk ölüleri, belediye ekiplerince kireçlenerek gömüldü.