Bursa'da kadın cinayeti

Bursa Jandarma Astsubay Okulu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. (49), okula misafir ziyaretçi olarak gelen kız arkadaşı Sosin Küçükgüven'i beylik tabancasıya vurarak öldürdü.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan Jandarma Astsubat Okulu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K., kız arkadaşı Sosin Küçükgüven'i beylik tabancısıyla vurarak öldürdü.

Küçükgüven, vücuduna isabet eden 4 kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, Aydemir K., saldırı sonrası teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Aydemir K.'yı gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 10 adet boş kovan bulundu. Aydemir K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.