Burhan Kuzu'dan uyuşturucu baronu Zindaşti açıklaması

AKP'li Burhan Kuzu, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin tutuklanmasının ardından tahliye edilmesi konusunda 'çok uzun zaman önce' bir açıklama yaptığını söyleyerek 'Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım' dedi.

AKP eski milletvekili Burhan Kuzu, hakkında “adam öldürmek”, “cinayete azmettirmek”, “FETÖ üyeliği” suçlamaları bulunan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliye edilmesine aracılık yaptığı, hakim ve savcıları sürekli aradığı haberlerine yönelik açıklamasında yargı mensuplarına baskı yapmadığını iddia etti.

Burhan Kuzu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkındaki iddialarla ilgili şunları söyledi:

"Zindaşti meselesi ile çok uzun zaman önce bir açıklama yapmıştım. Bir anayasa profesörü olarak, hayatım boyunca yargı bağımsızlığını savundum ve siyasi görevlerimde önemli katkılar yaptım. Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım.Esasen benim hukuk anlayışıma asla uygun değildir."