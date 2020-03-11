İş bulma ümidi olmayanların sayısı yüzde 40 arttı

İşsizlik 2019'da rekor seviyeleri görürken insanların iş bulma ümidi de giderek azalıyor. Son bir yılda iş bulma ümidi olmayanların sayısı yüzde 40 arttı.

Türkiye’de işsiz sayısı 2019 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile %13,7 seviyesinde gerçekleşti.

Aralık 2019’da işgücüne dahil olmayan kişi sayısı önceki yılın aynı dönemine göre 877 bin kişi artarak 29 milyon 869 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde istihdam olan kişi sayısı ise 27 milyon 658 binde kaldı.

İşsizlik artarken insanların iş bulma ümidi de giderek azalıyor. Son bir yılda iş bulma ümidi olmayanların sayısı yüzde 40 arttı. 2018 yılı Aralık ayında iş bulma ümidi olmayanların sayısı 598 bin iken, bu sayı bir yılda 240 bin artarak Aralık 2019’da 838 bine kadar çıktı. Sadece iş ümidi olmayanların sayısı değil ev hanımlarının sayısı da aynı dönemde 361 bin arttı.

Euronews'te yer alan habere göre, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, dayanan işgücüne dahil olmayan 30 milyona kişinin 11 milyon 673 bini kadın. TÜİK bu sayıyı "ev işleriyle meşgul olduğundan işgücüne dahil olmayan kadınlar" olarak tarif ediyor.

Bu sayının 5 milyon 140 bin kişisi de emeklilerden oluşuyor. İşgücüne katılmayan emeklilerin sayısı son bir yılda 304 bin kişi arttı.

Eğitim ve öğretime devam eden kişilerin sayısı 4 milyon 583 bin kişi iken 3,9 milyon kişi ise hastalık veya engellilik sebebiyle çalışamaz durumda.

MİLYONLAR İŞ ARAMAYA HAZIR

Son bir senede iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı 160 bin kişi artarak 2 milyon 468 bin oldu.

Bu kişiler iş aramadığı için TÜİK'e göre işsiz kategorisinde yer almıyor.