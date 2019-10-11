Bulgaristan Başbakanı'ndan Erdoğan mesajı: Bir tek ben onun yanındayım

Bulgaristan Başbakanı Borisov, 'Avrupa Erdoğan'a karşıyken bir tek ben onun yanındaydım' dedi.

Türkiye'nin Suriye harekatı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı "Harekatı işgal olarak nitelemeye çalışırsanız kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi size yollarız" açıklamasına ilişkin Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan değerlendirme geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Borisov, "Bulgaristan ve Türkiye iyi komşuluk ilişkilerine sahip. Türkiye ile AB arasında gerilim yaşandığında, Erdoğan'a yardım ettim. Avrupa'nın Erdoğan'a karşı olduğu birçok durumda, sadece ben onun yanında yer aldım" dedi.

Borisov, Türkiye'nin AB ile yapılan sığınmacı anlaşmasına uymaya devam etmesini umduğunu kaydederek "Sınırdaki çitlerde 50-100 bin kişi toplanırsa, orada ordu ve polis olsa bile, Karakaçanov'la hangi emri vereceğiz? Ateş etme emri mi? Sığınmacılar çitleri yıkıp ülkeye girerler" diye konuştu.