Bülent Ersoy uçağı kaçırdı, hakaretler yağdırdığı işçiler ifadeye çağrıldı

Bülent Ersoy, uçağı kaçırınca havalimanı çalışanlarına hakaretler yağdırdı. Ersoy'un telefon görüşmesinden sonra işçiler karakola çağrıldı.

Türk Hava Yolları’na ait uçakla İstanbul’dan Antalya’ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı’na gelen Bülent Ersoy, uçağı kaçırınca işçilere çıkıştı.

AirportHaber‘in haberine göre, 1 milyon TL’lik bir konser programı için Antalya’ya gitmek üzere havalimanına gelen Ersoy’u, uçağının kalkmasına 10 dakika kala girdiği havalimanında Air Clinic adı verilen ve tekerlekli sandalye hizmeti veren şirket çalışanları karşıladı.

Uçağa binmek için çok geç kalan Ersoy, uçağın çoktan kapı kapattığını öğrendi. Geç kalmış olmasına rağmen uçağı kaçırmasından çalışanları sorumlu tutan Ersoy, çalışanlara hakaretler yağdırdı.

SAVCILIK TALİMAT VERDİ

Olayın ardından bir süre telefonla görüşen Ersoy’un bu görüşmesinden sonra bazı Air Clinic çalışanları savcılık talimatıyla ifade için karakola davet edildi.