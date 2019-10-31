Bülent Arınç'tan 'KHK' açıklaması: Onlara acıyorum, özür diliyorum

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, KHK'lılara ilişkin, 'Çevremde o kadar çok bu felaketi yaşayan insan var ki, ben onlara acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan da özür diliyorum' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, KHK ile yapılan ihraçlara ilişkin açıklamada bulundu. "Çevremde o kadar çok bu felaketi yaşayan insan var ki, ben onlara acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan da özür diliyorum" diyen Arınç, "Evime temizlik yapmaya gelen daire başkanlığından ihraç edilmiş kadını gördükçe, eşi polis ihraç edilmiş başka bir polisi gördükçe ben yerin dibine geçiyorum" ifadesini kullandı. DAMADI BERAAT ETMİŞTİ Hakkında 'FETÖ üyeliği' iddiasıyla 15 yıl hapis cezası istenen Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, delil yetersizliği gerekçesiyle beraat ettirilmişti. Yeter'in Cemaat'in üst düzey isimleriyle yaptığı görüşmeler, Bank Asya'ya yatırdığı paralar, "mahrem abilik" iddiaları gözardı edilmişti. İLGİLİ HABER Beraat eden Arınç'ın damadı hakkındaki 'deliller' neydi?