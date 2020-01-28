Buldan: Enkazdan kurtarılan insanımızın Erdoğan geliyor diye hastane yerine ayaklarına götürülmesi utançtır

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'Enkazdan yaralı kurtarılan bir insanımız acilen hastaneye götürüleceğine AKP Genel Başkanı’nın bulunduğu alana götürülerek adeta şov yapılmıştır. İnsan biraz kendinden utanır, biraz vicdanı sızlar' dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Elazığ depremine ilişkin konuşan Buldan, "Enkazdan yaralı kurtarılan bir insanımız acilen hastaneye götürüleceğine AKP Genel Başkanı’nın bulunduğu alana götürülerek adeta şov yapılmıştır. İnsan biraz kendinden utanır, biraz vicdanı sızlar, bir insan hastaneye götürüleceğine, AKP Genel Başkanı Elazığ’a geliyor diye, hastane yerine ayaklarına götürülmesi utançtır" derken, "Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu durumu şiddetle protesto ediyoruz. Enkazdan siyaset devşirecek kadar küçüldüklerini dünya âlem görmüştür. Kendi televizyonlarında çaresizlik içindeki insanlara ne kadar mutlu olduklarını söylettirmeye çalışan bir iktidarı gördük. İnsanlar yıkılacağını bile bile riskli, hasarlı evlerde yaşamaya devam ediyorlar. Çünkü çaresizler. Gidecek yerleri yok. Halk yoksul, işsiz, çaresiz bırakıldı" ifadesini kullandı.