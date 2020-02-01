Bugün üç büyük şehirde doğalgaz faturalarına karşı eylem yapılacak

Türkiye Komünist Partisi'nin çağrısıyla bugün saat 14.00'te yapılacak eylemde, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yüksek doğalgaz faturalarına itiraz edilecek.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısını yaptığı, yüksek doğalgaz faturalarına itiraz eylemi, bugün üç büyük kentte yapılacak.

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü yapılması planlanan ancak Elazığ depremi nedeniyle ertelenen itiraz eylemleri bugün, İstanbul, Ankara ve İzmir'de saat 14.00'te yapılacak.

TKP, yaptığı açıklamada, "Kış aylarıyla birlikte doğalgaz ve elektrik faturaları yurttaşların ödeyemeyeceği seviyelere geldi. Bunun en büyük sebebi elektriğe, suya ve doğalgaza erişimin temel hak olduğunu görmezden gelerek yapılan zamlar" diyerek 5 talebini açıklayarak 3 kentte yapılacak basın açıklamalarına katılım çağrısı yapmıştı.

BEŞ TALEP

TKP'nin geçtiğimiz hafta konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:

ÜŞÜYORUZ, KAZIKLANIYORUZ

Bu doğalgaz faturalarını kabul etmiyoruz!

Kış aylarıyla birlikte doğalgaz ve elektrik faturaları yurttaşların ödeyemeyeceği seviyelere geldi. Bunun en büyük sebebi elektriğe, suya ve doğalgaza erişimin temel hak olduğunu görmezden gelerek yapılan zamlar.

Büyük şirketler elektriği, suyu, doğalgazı fahiş fiyatlarla satıp kârlarına kâr katıyorlar.

Bu da yetmezmiş gibi onların vergi borçları silinirken devlet faturalarda farklı kalemlerle vergi topluyor.

TRT payıyla izlemediğimiz televizyon kanallarını ve dinlemediğimiz radyoları,

KDV ile bizim haklarımızı korumayan bir hükümeti besliyoruz.

Kazıklanıyoruz ve bu yükü kabul etmiyoruz.

Emekçilerin doğalgaz fatura yükünden kurtulabilmesi için talep ediyoruz;

· Faturalarına yansıyan KDV, vergiler ve TRT katkı payı iptal edilsin.

· Fatura borcu nedeniyle kesintiler yasaklansın. Açma kapama bedeli kaldırılsın, daha önce alınan açma kapama bedelleri iade edilsin.

· Son iki yıldır yapılan tüm zamlar geri alınsın.

· Hastane, okul gibi kamu kuruluşlarından tüketim bedeli alınmasın.

· Konutlarda doğalgaz tüketimi bir ailenin asgari temel ihtiyacını karşılayacak belirlenmiş miktarlarda tüketim için bedelsiz olsun.

Kaz gibi yolunmayı reddediyoruz!